興大USR協助水尾社區企劃成立「阿嬤ㄟ胖」製作適合社區長輩牙口的健康麵包送餐。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學USR Hub團隊「青銀樂園藝」自109年起深耕苗栗縣後龍鎮水尾社區，協助獲得農委會主辦之第二屆十大綠色照顧優良典範，是全國唯一獲獎社區。興大師生進入後龍鎮，協助社區規劃發展路徑，發展綠色療育課程、籌畫成立「ㄚ媽ㄟ胖」長者麵包坊，並於成功國小合作，辦理老幼共學課程等，深獲社區肯定。

「第二屆十大綠色照顧優良典範」共有66個單位參賽，評選10家為「十大綠色照顧獎」以及10家「綠色照顧潛力獎」，「水尾社區」脫穎而出，成為唯一獲獎的社區單位。

中興大學1日表示，中興大學USR Hub團隊「青銀樂園藝：花藝永續服務計畫」，由園藝系教授吳振發主持，自109年起師生進入後龍鎮，以水尾、溪州、埔頂社區為USR實踐基地，並與水土保持局台中分局共同合作，建立綠色照顧跨域合作平台，與漁業署、苗栗縣政府社會局、後龍鎮公所等單位合作，營造綠色照顧旗艦社區。

興大指出，興大團隊師生二年來，協助社區規劃發展路徑，發展綠色療育課程、籌畫成立「ㄚ媽ㄟ胖」長者麵包坊，並於成功國小合作，辦理老幼共學課程等，深獲社區肯定。

水尾里里長梁清文感謝興大師生等單位協助，他並表示，能獲得全國十大綠色照顧優良典範的肯定，是持續辦理社區綠色照顧的最大動力，未來將繼續推動長者陪伴、友善空間營造、綠色飲食、健康照護等規劃。