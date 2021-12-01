近期在網路社群平台、通訊軟體流傳一則訊息，表示有詐騙會利用你回撥電話詐取錢財及個資，以及若接到這組手機號碼「0918-715-002」就會支付7萬9千元，引起民眾恐慌紛紛轉傳。而台灣事實查核中心解答，是有回撥境外電話的詐騙手法，但還做不到竊取手機資料，而且一定要用戶主動打過去才會被扣款，因此不可能接到電話就要付費。

傳言中提到，「任何以下列形式開頭的號碼的來電 +93 +371 +381只響一聲就掛斷，如果你回撥就會先損失美金 15 至 30元」，趨勢科技全球行銷資深經理劉彥伯指出，此項技術是透過境外「語音付費資訊」的服務電話來詐財，這種活動型電話早期被應用在色情上，也就是以前常聽到的「0204」，業者需要控制撥打電話的用戶流量，每分鐘收高額費用，而且在用戶撥打電話的同時，業者也能賺到回饋。

劉彥伯說，這種詐騙手法在十年前很流行，現在電信公司知道會有這種手法，所以會禁止境外的活動型電話。但如果是第三世界國家，像是傳言提到的「+93」、「+371」、「+381」，分別是阿富汗、拉脫維亞、塞爾維亞，可能沒有禁止活動型電話，因此被詐騙集團利用。資安專家建議民眾不要回撥來路不明的境外電話。

而打電話究竟會不會被盜取手機資料，劉彥伯表示目前技術上是做不到的。傳言中「0918-715-002接了就要付$79,000元」，劉彥伯解釋，「語音付費資訊」的服務電話，必須是用戶主動撥打才會被扣款，因此不可能接到電話就要付費。最後傳言提及的「立陶宛、拉脫維亞、塞爾維亞」，並不是ISIS的活動範圍，ISIS對台灣進行電話詐騙的機率較低。