受到通膨持續加劇的影響，秒殺甜品陳耀訓麵包埠的「紅土鹹蛋黃酥」，由原本1盒730元調整為800元。冠軍麵包師傅陳耀訓表示，這1年以來，原物料成本飆漲的速度飛快，包含豆沙、由丹麥進口的奶油、麵粉，甚至是紙張等都有不小的漲幅。 先前雖然吸收了調漲的成本，但眼看各項原物料價格持續不斷攀升，也才做出這樣的決定。

陳耀訓也提醒，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標， 但這些物品來源不明、真偽難辨。

陳耀訓麵包埠的招牌商品「紅土鹹蛋黃酥」，1年僅於中秋節與農曆新年前販售，是由獲得世界麵包大賽冠軍的陳耀訓所推出。從過去現場徹夜大排長龍，到改為網路預購，在經歷網站當機塞車後，將首次與拓元售票系統合作，販售紅土蛋黃酥，成為國內在演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。將於12月6日中午12點，在拓元售票系統開賣。

拓元主要為販售國內大型演唱會的售票平台，陳耀訓表示，先前自行架設購物網站，因經驗不足讓消費者有不佳的經驗，經過多方的諮詢與討論後，才決定將紅土鹹蛋黃酥的銷售，與對瞬間流量、系統有豐富經驗的拓元合作。

紅土蛋黃酥在食材方面，鹹蛋黃以紅土醃製22天以上，特別使用獲得冠軍的丹麥Lurpak 奶油等，陳耀訓透過無水奶油，創作蛋黃酥外皮的酥脆，也將豆沙餡減糖。陳耀訓坦言，紅土鹹蛋黃酥得1顆顆手工製作，這是美味的關鍵。正因如 此，不像大型生產線可大量出品，再加上最佳賞味期僅常溫5天、冷藏10天， 一直以來總是供不應求。