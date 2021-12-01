嘉義市長黃敏恵（右）騎YOU BIKE2.0E電輔車，直呼輕鬆好騎。（廖素慧攝）

嘉義市YOUBIKE2.0公共自行車去年12月15日起營運至今，累計約85萬人次使用，1日起新推出YOUBIKE2.0E電輔車150輛，電輔車是用電力來輔助騎車較省力，市府補貼前半小時車資10元，市長黃敏惠表示，為鼓勵民眾騎用公共自行車及電輔車，前30分鐘補助10元的優惠措施延至明年6月30日。

黃敏惠表示，市府導入YOUBKIE2.0以後愈來愈多市民騎用，民眾需求增加，目前全市有100站YOUBIKE2.0公共自行車，市府將再擴充40站，增加150輛YOUBIKE2.0及150輛YOUBIKE2.0E電輔車，使得YOUBIKE2.0總數量有900輛，而電輔車騎起來非常輕便，適合上坡或到郊區長途騎用。

微笑單車董事長劉麗珠指出，YOUBIKE2.0自行車進駐嘉義市近1年，零失竊率，使用者都有借有還，嘉義市民的高水準令她感動，更願意投資擴充增建站點、車輛，電輔車騎上坡、長距離不會累，輕鬆舒適。

YOUBIKE2.0公共自行車業者指出，YOUBIKE2.0E電輔車滿電時最多可騎80公里，最快時速25公里，超過25 公里即停止電力，騎用時把手的螢幕會顯示電量資訊，低於20％即應盡速還車，低於5％就沒電力輔助了。

市府交通處表示，市府補貼民眾騎用YOUBIKE2.0前半小時免費，YOUBIKE2.0電輔車前半小時10元，這項優惠措施至明年6月底，電輔車會配置在火車站、轉運中心等交通節點、丘陵地形及半山腰的站點如新生路停車場、嘉義地檢署、蘭潭國小等地，還有離市區較遠的點如加油鐵馬道、檜意森活村、北香湖公園、蘭潭音樂噴等觀光休閒地點。

市府交通處表示，市府推行公共自行車，與業者簽約7年，經費6500萬元，包括建置站點及營運，另外補貼民眾騎乘的車資，從去年啟用至今累計補助85萬人次共約800萬元。