台中市衛生局提醒民眾如發生性行為，應要求使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

50歲的X先生體檢發現腸道沙門氏菌感染，至感染科治療，醫師問診才發現他一年來飽受腹瀉之苦，懷疑其免疫低下，進一步檢查訝然發現他感染愛滋；12月1日是世界愛滋日，台中市衛生局指今年截至11月底，台中市愛滋新增通報感染人數為163人，新通報感染者近九成是不安全性行為，提醒與人共用針具、多重性伴侶等民眾建議每3至6個月進行1次愛滋篩檢。

衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家說，沙門氏菌引起感染時有可見，但反覆或持續感染就可能要先探究免是否有疫功能低下情形。感染科醫師曾婷玉表示，由於急性愛滋病毒感染的症狀多數不具特異性，因類似感冒且會自行痊癒，所以容易被忽略。而該名男子證實罹患愛滋後也開始接受藥物治療。

台中市衛生局表示，今年截至11月底，台中市愛滋新增通報感染人數為163人，較去年同期新增通報感染人數167人下降，但新通報感染者近81％在20歲至39歲，而近九成的危險因子是不安全性行為。

衛生局長曾梓展表示，愛滋病主要傳染途徑為不安全性行為傳染、血液傳染及母子垂直傳染，初期感染症狀不明顯，從外觀無法分辨，依據疾病管制署統計資料國內約有12％的愛滋感染者不知道自身感染狀態，定期篩檢才能早期發現，及早就醫規律服藥才能控制病毒量避免發病。

曾梓展提醒，民眾如懷疑自己有感染風險，台中各區衛生所及10家愛滋病匿名篩檢醫院：中國附醫、中山附醫、台中榮總、台中醫院、豐原醫院、林新醫院、慈濟台中醫院、童綜合醫院、光田醫院、澄清醫院中港分院都有提供免費匿名愛滋病毒篩檢，不需掛號也不需留下個人基本資料，可先至衛生所或匿名篩檢醫院預約篩檢時間，有專人服務。