警方將林秉樞移送新北地檢署。（王揚傑攝）

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴還拍攝不雅片，被依傷害、妨害秘密等罪偵辦。律師林智群被問到是否會接林秉樞的案子？他挑明講，像這種千夫所指的被告，比較有名氣的律師，都不會想碰；更指在這個案子裡，「態度」比「找律師」重要多了。

律師林智群在臉書發文表示，有網友問高嘉瑜男友被抓，要找律師他接不接？林智群說，律師不像醫生，醫生看到人命一定要救，律師沒那個義務，可以挑客戶、挑案子，「像這種千夫所指的被告，比較有名氣的律師，都不會想碰。

更說就算是接了這個案子，到法庭裡面，那也是尷尬，女生受傷照片都有，除了認罪之外，要怎麼辯護？說高嘉瑜自摔嗎？有誰會相信？

林智群更明白指出，其實林先生最需要做的，是坦承一切，在這個案子裡面，「態度」比「找律師」重要多了。

網友也紛紛回應：「這個情況下，律師也是只能作損害管控，讓加害人拿出『誠意』、『悔意』和解，求輕判減刑？」、「看來他說高有還手，態度絕對不在考量範圍內，而是狡辯脫罪。」、「《誠實是上策，誠實面對現實吧！》」。