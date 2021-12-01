集集鎮公所鼓勵生育，從2022年1月1日起，只要父母一方設籍於集集鎮，或新生兒於集集鎮完成出生登記並初設戶籍者，每生育1名新生兒，可向集集鎮公所申請生育補助5000元，補助金額以新生兒數計算。

集集鎮長陳紀衡表示，養兒育女是很重的負擔，5000元僅能買幾包尿布、奶粉或安全座椅，增加生育津貼是恭賀父母親、聊表支持之意並慰勞新生兒父母養育之辛勞，減輕經濟負擔。他也強調，即將於本月出生的女兒，領不到這筆補助，請大家不要誤會他是為了自己，才編這筆預算。

陳紀衡說，解決少子化的國安問題，除了生育津貼、育兒津貼等經濟扶助，更需要全面友善的環境來支持，包括友善行人與嬰兒車的安全交通環境、健全的公共大眾交通運輸、支持請育嬰假的雇用環境與社會氛圍、開設公共托育家園等，這些都是集集鎮公所持續推動的施政目標。

集集鎮公共托育家園已完工，目前進入驗收階段，近期會招標委外營運，經得標廠商籌備後，期望能於明年正式營運。集集鎮立幼兒園今年完成軟硬體大升級，更新教室櫥櫃、引進「學習區探索遊戲課程」、整修兒童場與廁所。

集集鎮婦女生育補助申請書，請至集集鎮公所官網下載；新生兒父母應於新生兒出生之日起3個月內，備妥身分證、印章、農會或郵局存簿封面影本，及已辦理出生登記戶口名簿或戶籍謄本，向集集鎮公所申請，逾期視為放棄權利。申請人未能親自辦理時，得委由受託人攜帶已填妥的委託書及身分證辦理。