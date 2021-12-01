「妳的嘴脣像紅嘴黑鵯一樣紅」，台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落青年彭歆誼說，以前的族人都很害羞，直接說「我愛妳」是犯法的，所以都會利用鳥類當媒介傳達愛慕之意，如果喜歡某個女孩，就會讚美心目中的女神，嘴脣跟紅嘴黑鵯一樣漂亮，男女靦腆傳情，饒富趣味。

在古老的原住民社會裡，鳥類可以預告吉凶，也是地位的象徵，甚至是年輕男女傳情的媒介，魯凱族達魯瑪克族人彭歆誼說，原住民都很害羞，覺得直接告白「我愛妳」有罪惡感，所以每年7月豐年祭，也是男女青年傳情的時刻，男生都會用大自然中鳥類去讚美心儀的女生。

彭歆誼說，比如男孩形容女孩的美麗外表，就會以歌聲表達「妳的嘴脣像紅嘴黑鵯一樣，紅紅的很漂亮」，還有頭髮也像紅嘴黑鵯的羽毛一樣烏黑亮麗，雙腿像鳥的腳一樣修長，鳥類成為傳情、告白的媒介。

台東「賞鳥男孩」許宸表示，在公園或淺山森林常見的紅嘴黑鵯，常大群集體活動，有著鮮紅的嘴喙及雙腳，是布農族、魯凱族心目中的「取火英雄」，在原住民神話傳說中，遠古時期，部落遭洪水侵襲，火種被澆熄，族人面臨斷糧危機，紅嘴黑鵯就自告奮勇，將珍貴火種運回北大武山，過程中嘴、腳都燒紅，羽毛也被燻黑。

許宸說，原住民與鳥類千百年來共同生活在山林間，衍生出許多傳說與生活意象，也透過與鳥類等各種動物，學習如何與大自然和平共處，聽多了紅嘴黑鵯的大洪水神話，這回聽到的是紅嘴黑鵯的「紅脣浪漫」，感覺很新鮮、很有趣。