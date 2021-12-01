拉攏青年族群擋下公投，蔡英文呼籲年輕人去說服朋友。取自蔡英文臉書

1218四大公投即將舉行，蔡英文總統全力拉攏青年族群。蔡英文今天表示，這次公投，18歲以上民眾都可以投票，年輕人的參與是必要的，「我希望大家，都可以用自己方式，去說服自己的朋友」，她呼籲所有年輕朋友，一定要出門投票，為自己的未來做出關鍵決定。

蔡英文在臉書表示，這段時間以來，不只是執政團隊辦說明會，在北部、中部、南部、東部甚至是離島，都有許多青年朋友加入街頭宣講，跟我們一起迎戰公投。

她說，今天，她在民進黨青年部 「會師！國務青」記者會上，了解許多青年朋友的實戰觀察，讓她感受到大家對公共參與的熱情。有青年朋友提到，到了異溫層的時候是很痛苦的過程。「我想跟大家說，的確待在同溫層比較溫暖，但是，勇敢走出去、面對異溫層才是正確的態度，也需要很大的勇氣」。

蔡英文強調，這次的公投，18歲以上的朋友都可以投票，年輕人的參與是必要的，她希望大家，都可以用自己方式，去說服自己的朋友，年輕朋友最大的優勢，就是跟我們在不同的世代。

她了解，走向街頭需要克服心理很多困難，從沒有群眾講到有群眾，也是一個很大的挑戰。不過，她認為，對年輕朋友來說，不論有沒有聽眾，這都是很重要的體驗。

蔡英文表示，她很高興看到，年輕朋友紛紛站到第一線，帶動更多年輕朋友的參與，她也謝謝參與街講的青年朋友，用行動來號召社會大眾一起關心公投。

她知道，很多在2020年支持她的年輕朋友，支持環境保護的價值，也為藻礁簽過連署書。而「我們也有誠意跟大家溝通，所以將三接再外推，做出最有利於全台灣的調整」。

她說，希望曾經支持她的年輕朋友，都能再多花一些時間，來理解政府做出的努力。然後，為了自己的未來，為了台灣的未來，慎重做出最好的選擇。「最重要的是，12月18日，請所有的年輕朋友，一定要出門投票，為自己的未來做出關鍵的決定」。