花蓮市區金三角商圈今一間已開立30餘年的老玩具店3樓鐵皮加蓋樓層，突然冒出濃濃白煙，不時還有火舌竄出，所幸現場無人傷亡，消防隊也在30分鐘內撲滅火勢。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區金三角商圈今一間已開立30餘年的老玩具店3樓鐵皮加蓋樓層，突然冒出濃濃白煙，不時還有火舌竄出，所幸現場無人傷亡，消防隊也在30分鐘內撲滅火勢。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區金三角商圈今一間已開立30餘年的老玩具店3樓鐵皮加蓋樓層，突然冒出濃濃白煙，不時還有火舌竄出，所幸現場無人傷亡，消防隊也在30分鐘內撲滅火勢。（羅亦晽攝）

花蓮市區金三角商圈今一間已開立30餘年的老玩具店3樓鐵皮加蓋樓層，突然冒出濃濃白煙，不時還有火舌竄出，所幸現場無人傷亡，消防隊也在30分鐘內撲滅火勢。（羅亦晽攝）

花蓮市區金三角商圈今傍晚驚傳火警，一間已開立30餘年的老玩具店3樓鐵皮加蓋樓層，突然冒出濃濃白煙，不時還有火舌竄出，所幸現場無人傷亡，消防隊也在30分鐘內撲滅火勢。

消防局第一大隊副大隊長吳佳奇表示，今傍晚5時34分許，獲報指出。中正路住宅火警，立即出動5個單位、20車、50幾位警義消前往救援。

吳佳奇說，趕抵發現火警現場為3樓加蓋鐵皮，且有火舌竄出，立即布線，並前往3樓進行搶救，同時針對周邊建物進行防護，避免火勢延燒，所幸現場包含屋主共4人順利逃出，內部無人受困，火勢也於30分鐘撲滅。

據了解，該玩具店已在花蓮開立超過30年，是不少花蓮人的回憶，屋主1家4人平常住在2、3樓。

屋主的兒子表示，當時自己在樓下顧店，聽聞隔壁鄰居說樓上發生火災，趕緊出來看，才發現是自己的房間燒起來，但不知道為什麼會燒起來，所幸當時一家4人都在1樓。

消防局初步評估燃燒面積約40坪方公尺，至於起火原因，仍待火調科調查。