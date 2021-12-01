證交所表示，今（110）年截至11月止，上市公司公告之重大訊息約3萬多則，經點閱及媒體轉載產生傳播之乘數效果，愈見重大訊息對投資人投資決策之重要性。近年上市公司資訊揭露違規情形已逐年下降，顯示相關宣導工作有其成效。

證交所自11月起於台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦7場次上市公司業務宣導會，最後一場於11月26日圓滿結束，經統計，上市公司出席代表逾千人，證交所除服務與會上市公司代表，另提供講師講授課程影片，置於證交所WebPro 3.0影音傳播網，供外界線上觀看，以擴大宣導成效。

此次宣導會就重大訊息及暫停交易、資訊申報重點及近期法規修正，彙整常見缺失等重要案例資料供上市公司參考借鏡，另就重大訊息問答集擬修訂架構及判斷標準進行說明，加強宣導「建立發布重大訊息之內部程序」，以及重大訊息「專款專用」，慎選重大訊息發布款次之概念，有助上市公司資訊透明之落實，同時配合宣導金管會推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」目標，分階段實施「年度自結財務資訊公告」等。

證交所表示，期藉由宣導會與上市公司代表分享交流，冀使上市公司嫺熟重大訊息及資訊申報相關規定，也提醒上市公司揭露重大訊息時應掌握及時、正確、完整之原則，特別是購併或涉及營運變化等重大交易，期達成證券市場資訊對稱及透明之目標。