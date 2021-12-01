林可彤與林又立自創運動品牌後再推綠色彩妝品。（hyphy提供）

林可彤與運動名模林又立跨足電商市場所創立的運動品牌「hyphy」，在疫情期間業績成長破10倍，本季更推出純素綠色系列美妝保養品，經由純素無動物實驗、無添加，秉持對動物零剝削與虐待、對地球環境更友善為準則，推廣綠色保養風潮。斜槓有成的林可彤表示，最近除了漸漸習慣「1打2」、八爪章魚般的生活，電商品牌與經營已1年的Podcast節目《聽老小姐的話》成績都不錯，讓她非常感恩！

林可彤說，老公之前出差近兩個月，「我總算結束1打2的悲慘時光，但老公一回來要重新習慣有老公的日子，怎麼也覺得滿惱人的，晚餐要多煮一些，行程要被問東問西，本來自己接送小孩，現在每天被他問誰要去接，也是覺得先生挺囉嗦的！」不過她也忍不住放閃，「但是！老公回來馬上預定了12月連三周要帶我出門去吃飯，慶祝我們8周年，雖然我一度覺得他是不是不知道我現在身兼CEO、白天也很多會要開，每周約我一天午餐，真的是甜蜜的負擔！」

忙著照顧兩個小孩還斜槓有聲有色，林可彤表示，雖然因疫情等一些因素影響運動彩妝新品與服飾比較晚上市，但潤色護唇膏已經是推出第二代了，所以一上市除了很多彩妝師都大讚輕巧好用，顧客預購與回購率也都很高！最令她開心的是，她的Podcast周周直衝前20名，名次榜上都在唐立淇老師還有Podcast前輩Melody旁邊，真的非常感動，且很多聽眾的反饋也給她更多繼續錄下去的力量，「除了提供給聽眾每一周的舒壓內容，也成為我媽媽斜槓人生中最舒壓的一件事」