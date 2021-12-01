建構低碳，綠色混凝土，台泥比照食品安全等級，針對自家混凝土建立的「混凝土履歷制度」，1日獲台灣營建研究院授證，成為國內第一個取得產品履歷證書的水泥廠。

台泥資深副總黃健強表示，此次推出產品履歷制度除了保證品質外，更能精確呈現碳足跡，接下來就可以很精準計算碳排，最後才能完成混凝土碳中和的承諾。

台泥出廠的混凝土中的水泥，爐石粉，飛灰，砂石，化學藥劑，拌和水等六大原料，都已通過第三方驗證之外，更深化產品品質透明度，完整揭露組成成分與配比資料，客戶透過掃瞄QR Code，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告、品質變化趨勢及工程進度。

黃健強更指出，台泥已投資兩億在桃園工廠，增建混凝土專用實驗室，將來在這裡研發新材料，做減碳研究，與學界合作計畫，為客戶進行材料實驗，最終目的是減輕碳排對世界極端氣候的壓力。

2020年及2021年，台泥已連續取得台灣第一張水泥碳標籤和減碳標籤，目前台泥所有製品廠獲得ISO 14001環境管理、ISO 45001職安管理認證，並導入碳足跡盤查，逐步邁向淨零排放的規劃。

台泥董事長張安平一再強調，身為水泥產業龍頭，台泥努力尋找人類文明發展和大自然之間的平衡，透過三項核心事業，水泥及低碳建材、廢棄物處理事業、能源事業持續落實減碳排行動。