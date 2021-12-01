行政院中部聯合服務中心與立法院副院長蔡其昌辦公室、張廖萬堅委員服務處、陽光城市發展協會11日將在中部聯合服務中心大禮堂舉辦「幸福親子藝文季」。（行政院中部聯合服務中心提供／盧金足台中傳真）

為推動文化體驗教育，擴大文化參與，積極促進文化多元及多樣性發展，行政院中部聯合服務中心與立法院副院長蔡其昌辦公室、張廖萬堅委員服務處、陽光城市發展協會11日將在中部聯合服務中心大禮堂舉辦「幸福親子藝文季」，藉由音樂與故事，打造親子共同歡樂、一起歡笑的藝文活動。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠說，已持續兩年的新冠肺炎疫情，讓很多人的生活一夕變樣，盼藝文活動撫慰人心，藝文季活動無双樂團擔綱演出，11一起到中部服務中心的大禮堂聆聽美麗的音樂饗宴。

洪宗熠指出，「幸福親子藝文季」連續舉辦多年，每年吸引許多家庭大人小朋友參加，除了讓兒童有伸展活動空間、還可以藉由藝文活動提升文化素養，家長同時獲得親子感情增進的機會，親子共度高品質的悠閒時光。

立委張廖萬堅說，疫情衝擊，許多藝文團體表演陷入停擺，與行政院中部聯合服務中心、陽光發展協會攜手邀請無双樂團演出，在歲末年終的時候，享受現場聆聽音樂的體驗，以輕鬆的心情迎接未來。

張廖萬堅強調，無双樂團帶來《墓仔埔也敢去》、《電音版-青花瓷》及電玩主題曲《神魔之塔》等12首名曲以及美如夢幻的舞蹈表演，給在場大小朋友最精彩的音樂饗宴。

「陸爸爸說故事」也將同台演出，帶來《海洋》故事劇，邀請海豚、綠蠵龜、黑面魟、寄居蟹及珊瑚等許多海洋生物，一起告訴熱情的家長以及小朋友，保護海洋的重要性。

今年「幸福親子藝文季」11日晚間7時舉行，下午6時30分免費進場，地點在台中市南屯區黎明路二段503號大禮堂，演出內容集合家長與小朋友的最愛，打造親子共同歡笑的藝文季。