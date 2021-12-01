為創作苦熬，野草舞蹈聚落創辦人吳建緯經常在排練教室裡練到整棟大樓已熄燈，在黑暗中與自我對話。（林定元攝，野草舞蹈聚落提供）

上一秒瘋癲地笑著，下一秒又抽搐著哭泣，野草舞蹈聚落創辦人吳建緯，以舞蹈書寫狂人日記，編創作品《無形》，他表示，「我希望在舞台上呈現一名活生生的人，有真實的喜怒哀樂，而不是演出來的，為此，每一次演出都是獨一無二。」

吳建緯表示，作為一名舞者，可以把舞蹈動作編排得很華麗，「但我不想要編動作，不想要當一名純粹技巧高超的舞者，而是希望呈現一種人的通性，在舞台上發生。」

吳建緯現年36歲，畢業於北藝大舞蹈系，曾是法國卡菲舞團專職舞者，現為野草舞蹈聚落創辦人。《無形》最初是上海藝術節委約作品，2018年在上海首演，2019年再翻新演出，近期也再推全新版本。

吳建緯表示，在作品裡他融入了他對文字、文學的喜愛，從圖象與攝影所獲得的內在靈感，試著透過肢體表現，他形容創作的過程有如推理小說，「如同在舞台上打下來的聚光燈，每一次的內在剖析就會造成一個切面，造成此岸和彼岸，從中慢慢聚焦內容，我也從中更了解我自己，但我談論的不是我自己的故事，而是人們共同的經驗。」

和吳建緯合作的舞者劉志晨表示，每一次改版、結構上的調整，對吳建緯而言都是苦熬和取捨。吳建緯表示，作為表演者，必須言之有物，為此，他經常在排練室練到整棟樓剩下他一個人，「我發現在黑暗中獨自一人，其實很害怕，但又不得不繼續嘗試表演的可能，表演者都在做這樣的堅持，像蛇脫皮，也在等待黑暗的縫隙透進光來。」