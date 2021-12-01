2005年時任上櫃公司海韻電子副總經理魏金花因違反證券交易法判刑，共犯蘇建邦潛逃出境躲藏11年，去年7月因新冠肺炎疫情爆發返台被捕。士林地院審結，依違反證券交易法炒股，判處1年8月徒刑，緩刑4年，並支付公庫100萬元。

蘇建邦去年7月在桃園機場遭逮捕，士林地檢署今年3月依違反證券交易法起訴。蘇建邦在法院審理時稱，離開台灣時並未遭限制出境，因父親生病罹患帕金森氏症，返台照顧照顧家人。

蘇建邦、魏金花從2005年3月到同年8月，高價買入海韻股票低價賣出；以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。由於海韻2005年3月31日收盤價為30.8元，蘇、魏兩人最後賣超649張，預計可獲利為436萬2448元，兩者共計1652萬7160元。

判決指出，蘇建邦炒股牟利，危害投資大眾及證券市場秩序，2人犯罪所得高達1652萬餘元，犯罪情節不輕，考量蘇的前妻稱「蘇建邦的股票已經全部斷頭」認為有受到相當教訓，且逃亡在外多年，不得已回台受審，偵查中繳回40萬犯罪所得，心有僥倖不宜全無懲戒，依法判刑。