在一年內已歷經4次隔離，國家交響樂團藝術顧問準．馬寇爾，明年1月1日也將就任音樂總監，他表示，運用隔離期間為在台灣的工作做預備，這次整場他為觀眾安排法國作曲家曲目，可從中聽見不同時期的法國音樂。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團藝術顧問暨指揮準．馬寇爾 （左二）為觀眾安排不同時期的法國音樂曲目。左一為鋼琴家盧易之，左三起為法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂（Manon Breuvart）、國家交響樂團執行長郭玟岑與鋼琴家嚴俊傑。（國家交響樂團提供）

活躍於海內外的台灣鋼琴家盧易之與嚴俊傑，兩人國中就認識，是師大附中的學長和學弟，近期兩人將再度合作雙鋼琴演奏，詮釋浦朗克雙鋼琴協奏曲，同台飆琴藝。兩人透露，雖然都是獨立的鋼琴家，但過去已有多次合作經驗，培養默契都靠聊天，在愉快的聊天交流之後再開始練琴，相處和諧也是雙鋼琴演奏重要的一環。

嚴俊傑表示，這首協奏曲寫於1932年，浦朗克可說是顛覆當時的傳統，是一種比較創新的代表，「這首作品有很多怪誕的音響，兩台鋼琴有很多較勁的段落，有荒謬的聲響、有溫馨的部分，還有很多可愛、好玩的聲音。」

盧易之表示，「雙鋼琴一同彈奏時，展現出的競爭感，是透過彼此的拋接與對話，讓全曲有著豐富的戲劇張力。」此外，下半場的曲目還有聖桑斯的第三號交響曲《管風琴》，盧易之表示，「因為不是每個音樂廳都有管風琴，所以非常推薦樂迷欣賞。」

擔任指揮的國家交響樂團藝術顧問準．馬寇爾，明年1月1日也將就任音樂總監，在一年內已歷經4次隔離，他表示，運用隔離期間為在台灣的工作做預備，這次整場他為觀眾安排法國作曲家曲目，可從中聽見不同時期的法國音樂。演出將於12月3日、11日，分別在台北國家音樂廳與高雄衛武營登場。