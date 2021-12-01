4大公投案將於12月18日投票，台灣高中職學生自治聯盟日前發起高中生模擬公投，結果是「3好1壞」，僅「重啟核四」是不同意票高於同意票。精神科醫師沈政男直言，這個結果和大人們的相當類似，而這也會是12月18日的開票結果，「萊豬這一局，顯然已經game over了」；同時，沈政男也指出，4大公投是一個實現直接民主的手段。

沈政男今天(1日)在臉書上表示，有一個民調大家比較沒有注意，也就是高中生的模擬公投，結果顯示，除了重啟核四，都是同意明顯大過不同意，這樣的結果其實跟大人相當類似。其中，反萊豬比例在高中生模擬投票中是55%，跟大人完全一樣，而這也會是12月18日的開票結果，「萊豬這一局，顯然已經game over了」。

沈政男指出，台灣民意基金會和國民黨的最新民調，與《美麗島電子報》的民調有些差異，這其實是機構效應，而非技術上有什麼偏差，有經驗的民調單位可以透過加權手段得出貼近選舉結果的民調，而民調準不準，需要長期驗證。然而，機構效應在同一家媒體前後比較裡，就會抵消，因此還是可以看出趨勢，《美麗島電子報》與台灣民意基金會的民調都顯示，民進黨這一波下鄉造勢，效果最好應該是三接遷離，其他三項則未改變幾個月前的態勢。

沈政男認為，4大公投是一個實現直接民主的手段，應該把它好好經營與扶植，而不是從頭到尾，就是當成一個遂行政治目的的操弄手段。他更指出，總統蔡英文在2020有沒有跟我們說要進口萊豬？如果她當初講了，還能連任嗎？當初不講，「一選上沒多久，嘿，反正你們也沒辦法罷免我，於是肆無忌憚，也不討論，就直接開門放萊豬進來」。

對於萊豬的問題，沈政男直言，如果了解台灣人就知道，這對大家來說是一件大事，如果是真正相信民主的人，一定會想要好好請教大家，就好像你要買便當給爸媽吃一樣，「請問，這樣的豬肉，你們敢不敢吃？顯然，你們就不是相信民主的人嘛！於是公投，就是人民為你們上一堂民主課的最好機會」。