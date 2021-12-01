彰化縣第一輛小巴客運環山行駛八卦山路線要上路了，彰客購買9人座小巴整裝待發，秘密武器搶先曝光，將搭配中巴一起跑。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一輛小巴客運環山行駛八卦山路線要上路了，彰客購買9人座小巴整裝待發，秘密武器搶先曝光，將搭配中巴一起跑。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府和彰化縣音樂河社會福利協會、彰化市公所合作，1日切火雞，宣布晚間將在彰化火車站前舉辦聖誕樹點燈，耶誕嘉年華系列活動登場。（吳敏菁攝）

每年到歲末，彰化都特別璀燦，聖誕歡樂嘉年華5日晚間將在彰化火車站前舉辦聖誕樹點燈、17日縣府舉辦月影燈季也將點亮八卦山，並宣布彰化縣第一輛小巴客運環山行駛八卦山路線要上路了，彰客購買9人座小巴整裝待發，秘密武器搶先曝光，將搭配中巴一起跑。

彰化縣音樂河社會福利協會和彰縣府合作，每年在感恩的12月，舉辦耶誕嘉年華，彰化市公所也在彰化火車站佈置耶誕裝飾，從火車站到扇形車庫安排系列活動，讓人一下車站，感受彰化的光華，牧師王進財、劉永行等表示，散播幸福與歡樂氛圍，拉近彼此間距離。

縣長王惠美表示，彰化縣建縣即將300年，彰化縣許多活動已開始暖場，如國際藝術節系列活動，有裝置藝術、公共藝術、走讀藝術等等，一年一度耶誕節即將來臨，聖誕歡樂嘉年華系列將帶來一連串驚喜，17日晚上7點在縣立美術館前點燈，點亮整個八卦山，後續26日在縣府廣場還有公益園遊會，歡迎所有鄉親，一起來歡度耶誕。

彰化縣工務處首創以小巴士行駛環八卦山的「18路」公車，也敲定與月影燈季同步登場，共計停靠10站，周末、日各行駛26班次，班次密集，全票25元，半票12元，並推出優惠日遊券，單日無限搭乘40元。

目前彰客小巴已經整備完成了，停靠站也都已經確定了，全線營運里程共5.6公里，繞經彰客彰化站、三角公園、縣議會、八卦山天空步道、千禧廣場、八卦山脈生態遊客中心、C119軍機公園、國立彰化生活美學館、成功營區、孔子廟等站點。

「哇！這也算是包車大優惠」不少人已經盤算，就算家族三代9人一起旅遊，一整天下來車資也不過360元，因為單日無限搭乘票價才40元，且從上午8點發車，每20分鐘就1班次，每日26班次，最末班是晚上7點，不少人都很驚喜，班次密集，可以隨站下車、上車，跟包車沒兩樣了，更方便背包客深入彰化八卦山。