2021台維斯盃男子網球團體賽世界組總決賽階段第2場8強賽，德國隊雖然第1點單打落敗，但接下第2點單打、第3點雙打連勝，以總比分2比1力克英國隊，繼2007年、相隔14年重返台維斯盃4強。

第1點單打英國伊凡斯（Daniel Evans）6比2、6比1重挫德國高若尼茲克（Peter Gojowczyk），第2點單打德國史特魯夫（Jan-Lennard Struff)）7比6（6）、3比6、6比2擊敗諾瑞（Cameron Norrie），第3點雙打兩盤比賽都打到搶七，德國克拉維茨（Kevin Krawietz）／普特茲（Tim Puetz）以7比6（10）、7比6（5）力退英國塞爾斯伯里（Joe Salisbury ）／史庫普斯基（Neal Skupski），德國隊辛苦收下4強資格。

德國隊曾3度贏得台維斯盃冠軍，但從1993年起就與冠軍絕緣，上一次打進4強是2007年，接下來要面對瑞典、俄羅斯之間的勝方。

「這是團隊很了不起的成就。」克拉維茨說，「從第一天起我們就有很棒的團隊氣氛。」隊友史特魯膚補充：「我們為了勝利付出所有，希望台維斯盃的旅程繼續，下一個目標是贏下準決賽。」

英國隊隊長史密斯（Leon Smith）表示：「每個人都很沮喪，是很難下嚥的一天。或許應該要有不同結局，只是不會在今天發生，球員都展現自己最好的一面，但有時光表現好是不夠的，德國隊的努力也值得通過這個考驗。」