台灣民眾黨今召開中央委員會，確認通過2022年大選首波提名名單，包含26名縣市議員被提名人、8名鄉鎮市民代表被提名人、1名里長被提名人。其中參選人數爆炸的台北市，目前仍在評選階段，中央委員表示，台北市名單最快在明年1月初出爐，才能趕上明年1月9日的黨代表大會。

民眾黨今召開中央委員會，會中確認通過2022年地方選舉決策委員會提報參選人名單，包含26名縣市議員被提名人、8名鄉鎮市民代表被提名人、1名里長被提名人，共計35名成為本黨第一波正式被提名人。

民眾黨指出，參政以素人居多，在考量知名度、選區經營等因素後，提前啟動提名作業，本次被提名人男性共30名，女性共5名，若以選區區分，則苗栗縣12名；新北市12名；高雄市3名；台南市4名；新竹市2名；台中市2名。

此外，第一波被提名人具碩士學歷以上者逾15人，年齡分布以30歲至49歲居多，共27人，顯示民眾黨提名分布具有高學歷及年輕化的特質，而所有被提名的35人中，有過半為政治素人，因此，黨主席柯文哲責成國家治理學院盡速舉辦選戰培訓營，協助被提名人學習相關選戰技巧，也期勉被提名人從今天開始全力投入選區經營，在地方深耕、服務民眾，不僅與黨共同打造新的政治文化，也要共創正直、透明的新選舉文化。