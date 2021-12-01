立委高嘉瑜今開記者會自白遭男友林秉樞施暴的始末，表示並不知情男友的黑歷史，坦言「見識到所謂人性最黑暗最恐怖一面」。事件曝光後，林秉樞也被查出曾有多起暴力、恐嚇行為，有網友好奇家暴男惡行被公開，以後是不是永遠單身？貼文也引起熱議，但幾乎一面倒認為根本不影響。

一名網友在PTT八卦板發文表示，林秉樞施暴的過程被公開出來，現在全台灣都知道他會家暴了，「那他以後是不是注定要單身一輩子了，有人明知道他會家暴，還會選他嗎？」

貼文引起許多網友回覆，但不認同原PO假說，「不會！這種男人永遠不缺女人！」、「很明顯你不懂女人」、「有外表，高學歷，個性又壞，當然不缺女人」、「帥成那樣又是博士等級，不用怕沒女友」、「渣男永遠比乖乖男受歡迎」、「你沒聽過男人不壞女人不愛？」、「人家都不知道交幾個了，你還在擔心人家」。

有人則分析，有些女生會覺得自己可以感化壞男人，如果對方有錢有勢，又長得帥，家暴的黑歷史就沒那麼嚴重，「一樣會有覺得自己不會被打的想去征服」、「絕對有同情他的女生出現」、「浪子回頭女生最愛了，會有自己是特別的感覺」、「永遠有女生覺得自己可以感化這種男人」、「一定有個傻女癡癡的跟著啦」。

也有網友提到，警方今早拘提林秉樞時，發現他房間內有一位女子相伴，「你沒看到有女的馬上去陪他嗎？」、「被抓時就有一個台女陪在身邊」。另外也有人舉例回說，「你看童仲彥有單身嗎」、「童家拳的正妹小女友還是很愛他呀」。

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