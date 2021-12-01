沙烏地阿拉伯確認第1起Omicron新冠變種病例，他曾在北非國家出差，返回後被驗出病毒陽性。目前各國採取嚴管機場界與入出境的方式，試圖減緩傳播速度。

半島電視台(Aljazeera)報導，沙烏地國營媒體 SPA引用衛生部人員的說法，感染者是一名沙烏地國民，是海外工程師，剛從北非國家出差回來，入境查出病毒陽性後，已被隔離觀察。

目前各大製藥與生技公司都在進行Omicron疫苗的研發，風評最好的BioNTech公司首席執行長烏爾•薩欣( Ugur Sahin)表示，雖然Omicron已感染不少完整施打疫苗的人，但是重症比例很低，顯然疫苗的保護仍然有效。

Omicron在上星期在國際間爆發，但感染學家仍不清楚該變體病毒的首次出現的地點與時間。病毒的傳播鏈有助於防疫工作，但是許多時候是找不到源頭，防疫工作只能努力減緩擴散，再寄希望於疫苗與治療藥。