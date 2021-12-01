雙12的前哨戰正式開打，為了迎接保暖商機、家電汰換潮、聖誕交換禮物的各種購物需求，Yahoo奇摩購物即日起(1日）到7日期間，率先推出「12.12狂歡購」暖慶優惠，集結家電、美妝、時尚、精品、居家與保健類等夯品，天天推出品類日以外，更推出5大購物優惠，包括消費滿3000送10%購物金、購衷心會員獨享13%，共最高23%回饋，刷全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高還享11%回饋，滿額再送1800超贈點，還有超贈點12倍送、拍賣賣家挑戰全年最低價、天天簽到送50折價券等優惠。

Yahoo奇摩購物中心的HERMES mini Evelyne 斜背包 Etoupe x Blue Indigo，原價10萬1400元，特價8萬6190元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的Switch OLED 款式主機+健身環大冒險，原價1萬3030元，特價1萬2450元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城的SONY 2.1聲道單件式環繞音響，原價7190元，特價6990元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物再加碼推出「新客入會加倍樂送」活動，新客即送200購物金、3日前透過LINE購物下單即享3%回饋，而刷永豐、星展與花旗銀行信用卡，筆筆即賺12%刷卡金，更攜手12大匯聚超過40萬粉絲數的IG人氣插畫家，共同創作2022桌曆，希望疫情下透過12個「我們好好」的故事走向更好的明天，同步開放千份插畫家創作年曆認購活動，認購所得將捐給家扶基金會，與消費者一起歲末送暖！。