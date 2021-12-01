中國銀行研究院近日發布的《2022年經濟金融展望報告》，預計2021年大陸全年GDP增長8.1％左右。總體判斷2022年形勢要比2021年嚴峻一些，預計大陸全年GDP增長5％左右。

據中國銀行保險報網報導分析，進入第3季後，由於疫情多地反覆、洪澇災害頻發、生產成本上升、房市迅速降溫等多因素疊加，大陸經濟景氣度明顯下降，下行壓力顯著增大。

展望2022年，該報告指出，全球經濟增長放緩、疫情陰霾揮之不去、供應鏈修復路漫漫、國際政經格局加速演變，中國經濟面臨的外部環境依然複雜多變。

從大陸國內來看，報告指出，疫情對經濟運行的影響還將存在，投資增長面臨的掣肘因素較多，消費恢復依然面臨諸多困難。同時，經濟結構加速轉變，新動能加快培育，中國經濟邁向高品質發展的大方向不會改變。

報告建議，大陸宏觀政策要加大跨週期調節和多政策協調配合；關注中小企業經營狀況變化，加大政策支援以保市場主體進而保就業和保民生；關注潛在通膨壓力，確保能源安全和供應鏈穩定；關注房地產市場變化，防止經濟過度房地產化和累積系統性風險。