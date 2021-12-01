《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，英國國家安全顧問勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）告訴國會議員，先前於地中海失事墜入海中的F-35B匿蹤戰機，其殘骸位置已被確定，但打撈作業至今尚未展開。

勒夫格洛弗告訴國會議員，專家們已經知道這架F-35B的位置，確認英國已經「標定」殘骸，但還未開始進行打撈；勒夫格洛弗強調，該機飛航紀錄器和殘骸對事故調查至關重要，英國政府正與盟友進行密切合作，研究作業方案，希望盡速將其撈起，但拒絕透露相關細節。

由於已傳出俄羅斯正於失事地點附近進行活動，英國國防特別委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）特別針對此事，詢問勒夫格洛弗俄羅斯是否也在當地尋找F-35B殘骸；勒夫格洛弗回答，俄羅斯確實擁有先進的海底探測能力，不過英國與盟友已採取預防措施，以保護機上極度敏感的機密設備，並稱此類安全考量「是我們最關心的問題」。

《每日郵報》指出，這架F-35B的殘骸位置可能位於克里特島（Crete）南方海域，該海域深度可達1600公尺以上。這是英國首次在飛安意外中損失F-35戰機，也是英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）首次發生重大事故，當時該艦已準備結束其首次海外巡弋，正返回英國本土。

勒夫格洛弗表示，彈射後迅速獲救的飛行員仍在進行檢查，但應不會有問題。根據報導，該F-35B可能是吸入廉價的塑膠防雨罩，才導致發動機故障而失事，不過勒夫格洛弗強調，現在還不到討論此議題的時候。