台南購物節搭配振興五倍券，目前發票登錄金額已達52億元，台南市繼推出永康區輕豪宅為最大獎後，加碼第2戶輕豪宅也有譜了；台南市長黃偉哲今天表示，目前正在努力尋覓第2戶房子，可能落腳舊城區或九份子重劃區，市價跟第一棟差不多，約為800萬元。

台南購物節結合振興五倍券，推出輕豪宅、油電汽車等大獎，刺激民眾來台南消費，目前登錄發票總金額52億元，黃偉哲今天表示，不排除加碼送第2戶房子，但因為建案還在做最後趕工，需等到取得使用執照，才能交給消費者。

他說，抽大獎時間是在明年2月，時程上一定可以趕上，他說，抽獎送出房子不會是預售屋，也不是中古屋，必須是新完工的成屋，市府已經物色多處建案，但他也表示，「一切都還在努力中」。

台南市政府經發局指出，台南購物節目前最大獎是已於9月開箱的永康區輕豪宅，另外還有百萬油電汽車、智慧電動車等，民眾在台南消費滿100元，即可上網登錄取得1組抽獎序號，活動持續至明年3月5日。