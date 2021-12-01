國立台灣交響樂團76歲了！國台交前身為台灣省立交響樂團，成立以來，一直是推動國內音樂教育的重要團隊，今（1）日恰好是樂團生日，樂團正式宣布啟動「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」活動，向各界廣徵「省交」時期相關的代表性歷史文物。

去年國台交退休樂團首席林文也捐贈首任團長蔡繼琨及第三任團長戴粹倫之指揮棒，今年曾在省交時期擔任首席女高音的陳明律，也將她珍藏於在1954年至1955年間，任職省交所參與演出的節目單、照片等珍貴歷史資料捐贈給國台交，團長劉玄詠在團慶前夕，親自接受捐贈，並呼籲各界響應活動，建立台灣古典音樂記憶史。

國台交表示，團方向文化部爭取前瞻計劃「重建臺灣藝術史」經費，今（2021）年起委託台師大音樂數位典藏中心，啟動國台交歷史文物典藏計劃，進行相關歷史文獻之蒐集、整理、目錄編撰、數位化與資料庫建構等工作，不僅分批整理歷年演出節目單，並透過口述歷史將珍貴的團史加以整理建置，對於保存重要台灣音樂文化資產的工作，相當重大。

今年首先邀請進行口述歷史的音樂家，包括聲樂家陳明律（曾於1954年獲聘省交首席女高音）、指揮家廖年賦（1955年任省交第一小提琴、1969-1972年任演奏部主任）、聲樂家席慕德（1961年受邀與省交巡迴演出）等三位前輩音樂家，以及小提琴家廖嘉弘，還有國台交團長劉玄詠（自1983年起歷任省交長號團員、長號首席、樂團副團長及團長）。

陳明律表示，她從師大音樂系畢業後分發到省交服務，於1954年獲聘為省交首席女高音，白天負責抄譜，晚上則參與合唱團的訓練，並隨樂團巡迴演出。席慕德表示，她曾擔任省交第三任團長戴粹倫任師大音樂系主任時的助教，因她的專業外文能力，經常協助省交接待國外音樂家，並擔任大師班翻譯，在1961年間受邀與省交巡迴演出，令人難忘。

國台交在今年在霧峰團部完成團史展示區建置，位於台灣音樂文化園區影音館二樓，則希望藉由「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」計畫，讓更多文物經過整理後數位化供運用，並將實品展示提供民眾參觀，相關訊息可至國台交官網https：／／www.ntso.gov.tw／