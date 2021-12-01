東南亞國協（ASEAN）製造業在10月恢復成長後持續擴張，但11月製造業PMI 52.3點低於10月的53.6點。11月製造業生產及新訂單指數雙雙下滑，但依舊貼近高點。

在東南亞國協7個會員國當中，印尼製造業成長最為顯著，11月製造業PMI達到53.9點。馬來西亞製造業PMI也在11月達到52.3點，是馬國史上第五高紀錄。越南製造業PMI在11月創下6個月高點，菲律賓製造業PMI更創下8個月高點。