民進黨立委高嘉瑜被遭男友林秉樞施暴，提告對方傷害、妨害秘密，今（1）前往地檢署複訊時透露，林男將她掐脖暴打最少6小時，而林男事後痛哭懺悔稱遭逢喪母身心壓力大，才會「第1次打女人」，哭求原諒說「也不知道自己怎麼了」，不過高說林秉樞對女人都用同樣手段，林還嗆聲說有重度精神分裂能逃過制裁。

高嘉瑜今日（1）時表示，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，高說林男在打完她後開始痛哭抱歉，林男當時解釋因為正經歷母喪，林男平時要吃身心科藥物才能減少壓力，林男向高不斷說「也不知道自己怎麼了」。高今日則認為這是很多家暴家庭常到的「家暴理由」。

高嘉瑜說，林秉樞對待女子的方式如出一轍，若威脅不成就會揚言散步對方的私密照，而因為高她是公眾人物，林男對她更是予取予求，林男還不斷強調長期吃精神分裂藥，有重度精神分裂，就算報警也會沒事；恐怖的是，高還發現林男會隨身攜帶錄音筆偷錄2人對話，也會側拍照片，林男常在對話中暴露正在錄音。

林秉樞坦承動手打高嘉瑜，供稱因見高的手機中與其前男友聯繫密切，盛怒下先將對方包包丟出房門，等到高撿回包包走回房時，他即朝高爆打；不過林否認限制高的自由，因為高隔天還有去立院與林母靈堂，高也不用向他報備行程；目前高已提告傷害、妨害秘密等，警方已拘提林男並移送地檢署。

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