煮麵條看似簡單，但其實要煮得好吃也是有小訣竅的。有網友發現韓國人煮麵線都要沖冷水，並好奇用冷水搓揉麵條的用意為何？釣出老饕專業解答，「麵條口感會變好」、「洗去過度糊化澱粉」。

一名網友日前在PTT上發文表示，他發現韓國人蠻常在吃麵線的，很多街頭都有在賣。韓國人煮麵線時，煮熟了都會立刻拿去水龍頭下沖水，然後搓揉再分裝碗中，原PO覺得韓國的麵線外觀跟台灣的相似，但台灣很少看到有人這樣煮，讓他相當好奇，「不知道用冷水搓揉的用意是什麼呢？」

貼文一出很多熱心網友解答，「加冷水會讓麵變Q」、「台灣幾乎沒像日韓那樣演化出要求麵類嚼勁的文化」、「住日本，以前都沒有沖的習慣，但現在很自然的有了」、「實際上大陸也會這樣做，台灣的麵食文化比較獨特」、「看了韓綜前幾天試了一下，就算是麵線，沖了冷水真的會變Q，覺得口感比較好」。

麵線是使用精麵粉作為原料，加入精鹽、番薯粉、食用油等佐料，使用手工拉成。麵線拉開時長度可達到180厘米，直徑僅0.6至0.7毫米，又細又長，被稱為「長壽麵」。麵線在台灣主要分為「福州」多棍和「泉州」單棍兩種做法。日本、韓國也有類似麵食，不過做法各不相同。