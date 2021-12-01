林采欣和海狗在〈別來有恙〉MV中飾演情侶。（華納音樂提供）

林采欣全新單曲〈別來有恙〉唱出對感情的釋然。（華納音樂提供）

林采欣全新單曲〈別來有恙〉MV由她自己主演，林奕勳(海狗)飾演男主角，由於MV以「車」作為這段故事的主視角，於是林采欣也挑戰起開車，她笑說其實15年前其實就已考取駕照，但幾乎沒有上路經驗，讓工作人員緊張的不斷提醒：「煞車在左邊！」而對於與林奕勳的合作，林采欣表示：「我們才見第二次就要演老夫老妻，一開始真的很緊張，但海狗老師(林奕勳)卻帶領我更自然地融入劇情，很謝謝他！」

林采欣全新單曲〈別來有恙〉，唱出了她對感情的釋然，她坦言自己在感情上也曾歷經充滿執念的階段，不過隨著時間的洗鍊，她逐漸釋然。歌曲也傳達出儘管在某段感情上走向盡頭，但當事隔許久回頭看，會看見不只有傷痛、難過，其實也伴隨著美好的部分。林采欣提到：「每談一段感情就成長一次，希望這首歌可以給大家向前走的力量。」

這次MV除了由林采欣擔綱主演，更邀請同時是演員及音樂人的林奕勳(海狗)擔任男主角。兩人飾演一對情侶，故事則讓觀眾由一輛車的視角，看著他們從相識、相戀，直到最後分開的畫面。拍攝前，林采欣自曝前一天她緊張了整晚，因為除了要擔當整支MV的主要角色；更要挑戰和先前只見過一次面的林奕勳演出親密對手戲。林采欣表示：「我們第一次見面因為只是試裝，所以其實沒有講太多話；沒想到我們第二次見面就要演老夫老妻打鬧，還要很自然的對他撒嬌，其實剛開始有點害羞。不過好險海狗老師很有經驗，也很會帶戲，默默的讓我很自然的融入情境。」林奕勳也笑說：「其實我剛開始也很緊張，因為現場導演只給我們情境，沒有對白，所以很多台詞都是我即興想出來的。」

MV中林采欣回顧已逝的感情，於是開著車子到對兩人都有所意義的地方，除了跟過去的自己和解，也正式和前一段戀情道別。然而現實生活中，她其實不太會開車，雖然15年前就考到駕照，但到現在從未真正道路駕駛過，甚至一上車就先確認：「煞車在左邊嗎？還是右邊？」一席話讓工作人員都瞬間繃緊神經，深怕她一不小心踩到油門跟著車子一起衝出去！在拍攝一幕倒車的戲時，現場工作人員也不斷提醒采欣「煞車在左邊喔！」讓采欣不好意思的說：「駕駛新手好像不小心讓大家精神緊繃了。」