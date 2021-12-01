美國疫苗大廠莫德納（Moderna）CEO班塞爾（Stephane Bancel）受訪時透露，現有的疫苗對付Omicron變種病毒，可能會比前幾個病株更沒效果，引發了市場恐慌，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾將用來敘述通膨的「暫時性」字眼拿到，市場繼上周五大跌近千點後，周二(30日)收盤再度大跌超過650點。Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen警告，美股明年將迎來令投資人不安的大幅修正。

據CNBC報導，Jim Paulsen 周二在節目上指出，考量到美股估值過高以及Fed貨幣政策已經不再放鬆，美股明年恐怕會迎來10~15% 修正。Jim Paulsen為華爾街長期多頭，他指出不會擔憂Omicron疫情對經濟與市場活動造成巨大衝擊，因為目前疫苗施打人數已經比先前多出許多，也就是說大規模的經濟封鎖措施不太可能捲土重來。

Jim Paulsen強調，他沒有改變長期看漲美股的立場，但也認為投資人應該開始減少在標普500指數的股票曝險，過去幾個月看好科技股以及成長股的看法會有些整理，來重新定位他的投資配置。

Jim Paulsen表示，美股目前的下跌是暫時性的，因為GDP表現以及企業獲利都會持續增長，他對明年標普500指數的目標為5500點，較周二收盤高出9.5%。Jim Paulsen認為，若是疫情跟通膨都可以緩和下來，明年下半年將會看到一些樂觀的突破表現。