友達（2409）光電持續擴大富采（3714）部位，友達代子公司康利投資公告，加碼4320張持股，市值高達3.2億元，合計友達集團包含友達光電、康利投資、隆利投資等在內，對富采持股拉高至8.56％，穩居富采第一大股東。

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