友達加碼富采持股 市值逾3億元 19:402021/12/01 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）光電持續擴大富采（3714）部位，友達代子公司康利投資公告，加碼4320張持股，市值高達3.2億元，合計友達集團包含友達光電、康利投資、隆利投資等在內，對富采持股拉高至8.56％，穩居富采第一大股東。 微軟CEO脫手半數持股 套現近3億美元 《其他股》和潤育重車分期子弟兵 和勁2年資產戰百億元 《金融》國銀前10月賺近3千億 存放比首破7成關卡 凱美董事長翁啟勝申報轉讓 出脫三分之二持股 #富采 #友達 #加碼 #康利投資 #持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華人首富又易主 幣安趙長鵬身家900億美元拿下 12:312021/12/01 兩岸 采鈺新廠 明年Q2投產 04:102021/12/01 證券．權證 搶攻重車分期 和勁2年衝刺資產百億 17:212021/12/01 財經 桃園購物節累積逾27億 鄭文燦宣布加碼：破50億再多送一間房子 14:502021/12/01 生活 MSCI生效 台股尾盤爆量千億 04:102021/12/01 財經要聞 《基金》主流疫苗攏底家 00898首調成分股增2刪2 13:412021/12/01 財經 台中潭子兩新重劃區別苗頭 拱出3字頭房價新高度 12:302021/12/01 財經 花旗環球台灣企業日 給台股送暖 04:102021/12/01 財經要聞 《電子零件》凱美董座申讓236張 Q4偏保守 08:012021/12/01 財經 財經熱門新聞 維冠原址重建超美大樓！原住戶卻嘆這件事 里長回應超意外 - 財經 美股暴殺還有戲？ 華爾街大多頭：投資人不安的崩跌來了 - 財經 年關前爆倒閉！英業達子公司負債22億無法償還 聲請破產 - 財經 大陸全球抓捕 涉電信詐騙台灣人 - 產業財經 - 旺報 momo富邦媒收購家樂福有影？突發一紙公告曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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