為推動台灣與歐盟產業聚落之交流，工業總會1日舉辦「歐盟產業聚落合作平台線上說明交流會」，邀請歐盟產業聚落合作平台為台灣的歐盟產業聚落合作平台網站使用者，以及有興趣申請成為該網站會員之公協會與產業聚落，提供相關的介紹與說明課程。

工總指出，歐盟成長總署（DG GROW）為鼓勵其境內中小企業與產業聚落進行更多國際交流，因此創設「歐洲產業聚落合作平台」 (European Cluster Collaboration Platform以下簡稱ECCP)，推動歐洲中小企業與產業聚落建立國際合作。

ECCP的業務包辦：提供網路平台、網路合作夥伴搜尋機制、增進國際合作之諮詢服務，以及舉辦產業聚落媒合活動等，目的在助其成員提升在歐洲及國際場域之能見度，並掌握相關國際產業聚落脈動，且登記申請成為其成員並無國籍限制。

工總指出，對我商而言，ECCP不啻為免費資源，申請加入會員後，透過刊登公協會資訊與相關宣傳，可增加曝光與搜尋，更可加強與歐盟中小企業與產業聚落間之連結、交流與合作。

為推動台歐盟產業聚落交流合作，經濟部國際貿易局委託工總協助推廣台灣公協會及產業聚落使用ECCP平台。

工總指出，今年適逢ECCP平台網站改版，在申請流程與使用上出現許多變化。因此，邀請ECCP秘書處國際交流工作團隊經理Mr. Jan Maarten de Vet以及成員Ms.Veronika Muller針對我公協會與產業聚落ECCP會員資格之申請，以及ECCP平台之使用，進行線上教學與介紹。並於說明後，提供Q&A時間，讓我公協會能夠透過ECCP平台增加與歐盟合作與交流的機會。

透過本次說明會所帶來的交流機會，工總期待，未來能讓我公協會與產業聚落透過ECCP平台增加更多臺灣與歐洲間產業聚落及廠商間的交流，為後疫情時代的台歐商業合作共創新模式。