針對蔡英文總統「論文門」被指控學位造假,蔡英文的律師今天發聲明表示,根據英國資訊專委辦公室(ICO)判決,倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位,口試紀錄由倫敦大學保存,並非倫敦政經學院(LSE)。並警告部分人刻意編造錯假訊息,意圖誤導社會輿論,應注意法律責任。對此,資深媒體人彭文正今(1日)洋洋灑灑列出7大疑點,回擊蔡英文律師團隊。

資深媒體人 彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正1日在臉書貼文發出7點聲明表示:

1.論文考試報告,是mPhil升PhD的transferring 考試,結果就是沒有過!

這不是博士口試Viva,不要魚目混珠;另外著作權聲明書不是論文,投稿任何一篇期刊論文都有被要求簽署著作權聲明書,這是常識;重點是:倫敦大學片面向ICO陳述之詞,都是借用LSE之前的說法來答復ICO,從來不曾對外公開說明,也不敢直接回覆Mr. Richardson ,也拒絕提供台灣法院。

請問為何倫敦大學至今不敢對外公開表態全部是借用LSE的說法呢?LSE 不是妙手空空什麼都沒有嗎?

2.“當年發行的個人及論文合格名單”,就是林環墻教授兩年前就公布的50頁調查報告中所附的畢業校友名單,但所有同年度畢業校友名單上的論文都有連結可點閱查看,唯獨蔡英文沒有,且其中另一人還因為論文抄襲被取銷學位,這個名單有什麼証據力可言?

3.而IALS1985年出版的法律研究論文題目集,其出版前言已明白告知有論文題目並不代表事後有完成論文或有取得學位,我們早就申明多次!!聽不懂膩?

4.至於倫敦政經學院的校方聲明是什麼?

那不就是被我們嘲笑了整整兩年的”芳瓏體”2019年10月8日所謂英國倫敦政經學院網站聲明嗎?

LSE 2007-2014年收到匿名3000萬台幣成立台灣研究計劃,指名道姓捐贈給主持人施呼瓏,施用她的發文權在LSE官網貼博士學位聲明,被我們打槍連學校正式單位的名稱都拼錯,而且拼得跟施呼瓏自己臉書上錯過四次的拼法錯的一模一樣。

這種弊案級的笑話兩年來都沒有解釋?還敢拿出來當證據?

5.至於“丟失”更是荒誕可笑,丟失也要有丟失的紀錄,但始終沒有啊!我去訪問倫敦大學圖書館員的錄影帶你們難道沒看嗎?”missing” and “never received” are totally different! 何況IALS、 Senate House 、LSE 三個圖書館都搞丟,連自己都搞丟,這種辯詞也扯的出來?

彭文正強調,事實上,我們已經證實,論文編號、入館卡片目錄及電子目錄統統都沒有,直到2015年6月才出現電子目錄,但還是沒有論文內容可供下載,直到2019年6月28日才補送錯了444個字的影印本私人手稿(personal copy)、8月後才上傳電子檔!這些事實我們早就查清楚、說過無數次了。

6.最根本的是,本來學位授予單位是倫敦大學,從來不是倫敦政經學院,這在各種資料都有證據,但總統府為何偏偏一再要騙說“一切要以LSE官方證明為準呢?”,如今被ICO狠狠打臉,才改口承認要以倫敦大學為準?!那就請蔡英文趕快授權,讓倫敦大學開口公開說明吧!這正是我們2年多來告上ICO及英國行政法庭的原因啊!但是記得啊!別再找施呼瓏那樣的角色去偽造證據呀!

7.至於連元龍聲明中的最後一點,何必耍流氓呢?恐嚇別人抹黑別人就能夠生出一本論文?生出一個學位嗎?