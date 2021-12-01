「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。在展場中，參觀民眾仔細欣賞各式作品。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，參展設計師齊聚一堂合影留念。（范揚光攝）

「2021金點設計展」11月30日在松山文創園區台灣設計館開幕，展出近200件獲得金點設計獎及金點概念設計獎的作品。

主辦單位經濟部工業局表示，獲獎作品百花齊放，分別來自台灣、日本、美國、印度、德國、波蘭、泰國、馬來西亞及新加坡等國。

展覽跳脫以往展出方式，發掘生活的新形態及模式，激發民眾想像力及創造力，並以「向未來前進」、「美出新高度」、「想像力帶我們去任何地方」、「當設計解決了問題」、「重新定義地方」及「原來我們可以這樣生活」等主題為展覽的6大主軸，讓觀眾一窺作者的創作意涵及設計功力。