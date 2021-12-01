53歲伊能靜是演藝圈著名美魔女，擁有一張不老臉蛋和姣好身材，近日她在抖音分享一段影片，直接在鏡頭前卸妝，曝光素顏真面目，卻有網友直接在留言區開酸，讓她也正面回應對方。

伊能靜透露秦昊又去拍戲了，不過「男人不在也能好好的愛自己」，只見她開心卸妝，並一天哼著歌曲，看起來心情很不錯，卸完妝後她也喝起紅酒，整個人呈現舒服又愜意的感覺，展現就算沒有男人，也能好好愛自己。

伊能靜直接在鏡頭前卸妝曬素顏。(圖／翻攝自微博)

伊能靜回覆網友。(圖／翻攝自微博)

而53歲的她，不僅皮膚緊緻無瑕疵，看起來還相當Q彈水潤，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，讓網友都驚艷不已，大讚「女星逆齡的天花板」、「羨慕，活得真美」、「我50要這樣，感覺人生巔峰了」。

不過也有人吐槽她「一年花在臉上的錢幾百萬，換誰花這個錢都能有這個狀態」，對此她也表示「誰告訴你我花幾百萬？不要以訛傳訛哦」，還有網友酸「還是看得出來50了」，她也沒生氣，高EQ回應「五十是非常棒的年紀～我很驕傲」。

伊能靜2015年嫁給小她10歲的大陸男星秦昊，婚後育有一女小米粒，夫妻倆多年來恩愛如昔，令人稱羨不已，她之前也在節目透露愛情保鮮的3個重點，崇拜與仰望、常讚美和減少情緒化溝通，譬如經常稱讚秦昊演技。