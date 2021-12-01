軍事新聞網站「Breaking Defense」11月30日報導，美國參議院打算對F-35軟硬體升級計畫大刀一揮，大砍5.69億美元；其中，光海軍2021年的4.82億美元預算，就有8400萬美元遭砍去。由於該筆款項主要提供F-35C戰機升級之用，議會大刀一揮意味著該戰機的關鍵電戰能力計畫將延宕1年，而作戰能力也會減損，更影響F-35在面對中國大陸與俄國這類競爭對手時的主導力。

對此，美國海軍回應國會這樣的做法只會讓電戰硬體改造為海軍聯合打擊戰機變化版，最後增加7億美元的成本。美海軍還警告，參議院擬削減F-35(包括關鍵的訓練系統)的預算，將導致電子戰、雷達、通信、精密導航與武器整合等項目，不論是研發、交付或部署都產生嚴重負面影響。

海軍強調，F-35的作戰人員需要前述能力，來因應全球威脅環境的快速變化。面對諸如中國大陸與俄國這類與美國相匹敵的競爭對手，這些能力對於維持F-35的主導地位相當關鍵。

對海軍而言，預算大砍意味著諸如整合長程反輻射飛彈（AARGM-ER）、AGM-158等武器的整合與相關計畫，恐延宕1年；還對F-35飛彈架產生負面影響，進而減損其存活率與殺傷力。

甚至，參議院削減預算的做法，反而重挫JPO試圖研發更快、更精簡替代版本的努力。該版本原本要替代洛克希德馬丁所生產，複雜且有缺陷的維修與後勤軟體「自動化後勤資訊系統」（ALIS）

報導指出，針對11月釋出的年度國防預算案中的海軍版本，國會議員直接抨擊名為「持續能力研發與交付」(C2D2)的「聯合打擊戰鬥機軟體/硬體升級計畫」。

根據C2D2計畫，洛克希德馬丁應每6個月提供軟體升級；但根據美國國會稽核處（Government Accountability Office, GAO）7月份的報告，發現這類升級往往遭到延期，報告更抨擊五角大廈的聯合計畫辦公室（JPO）擬定的時間表並不夠現實、可行。

為完成空軍、海軍與陸戰隊戰機的C2D2計畫，JPO提出的撥款總額高達19.8億美元，卻遭聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee，SAC）大刀一揮，砍去5.69億美元。

此外，針對 GAO抨擊JPO擬定的時間表不切實際與績效標準模糊不清，SAC再補一刀，引述該報告提出的諸多問題猛打軍方，包括成本激增約7成，技術更新系統計畫延宕，以及Block 4交付延期達3年之久。

SAC補充，「有鑑於F-35現代化計畫將使用C2D2至2035年為止，委員會對現在情勢的發展深感困惑」。此外，SAC還注意到整個C2D2的成本過高，故要求五角大廈在2023年預算中將C2D2拉出，成為獨立主要採購案，藉此提高透明度並改善監督。