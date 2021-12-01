雲門文化藝術基金會執行總監葉芠芠，將於今年12月31日退休，預計由雲門現任副執行總監洪家琪（別名：凱西）接任執行總監，將在2022年上任。

葉芠芠表示，能跟雲門團隊及夥伴一起攜手前行，是人生無上的恩典，「特別藉此機會向過去所有信任雲門的各界及協助芠芠的所有工作夥伴表達最誠摯的謝意。」葉芠芠表示，凱西個性開朗格局宏觀，具膽識及開創性，「是正能量加速器，是下階段雲門衝刺的首選夥伴。懇請您繼續支持、鞭策與鼓勵雲門，讓雲門能夠持續為社會提供有力的貢獻。」

葉芠芠與雲門結緣38年，自1983年接受雲門實驗劇場舞台監督訓練，跟隨雲門「薪傳十周年」全台巡演。1984年任職國立藝術學院（現北藝大）舞蹈系創系助教。1991年雲門舞集復出，擔任雲門舞集舞團經理，1998年升任舞團執行總監，與創辦人林懷民共同帶領雲門拓展國際演出版圖，穩定國內創作與演出的能量。2003年起擔任雲門基金會執行總監迄今，並推動雲門2於香港、美國、大陸的巡演，將台灣新銳編舞家的作品推上國際舞台。

2008年雲門八里排練場遭逢祝融，葉芠芠主責淡水雲門新家籌劃、興建。2015年雲門搬至淡水，與雲門夥伴經營雲門舞集、雲門劇場及雲門基金會，每年呈現超過200場的海內外專業演出暨藝文相關活動。

洪凱西自1998年進入雲門，歷任國際演出、行銷、藝術總監助理等工作。2007年離開雲門後，曾任OISTAT國際劇場組織執行長、高雄衛武營國家藝術文化中心行銷經理，也協同成立台灣藝術行政組織PANDA表演藝術網絡發展協會並任理事長。2020年洪家琪回雲門擔任品牌策略長，協助整合品牌策略及行銷；2021年升任副執行總監。

洪凱西表示，很高興有機會在變革時期再次與雲門合作，「芠芠在我的職業生涯中是一位重要的導師，我對她在台灣最珍貴的文化組織中的領導能力感到敬佩。 雲門的舞團、劇場和基金會讓我們相信，舞蹈可以改變生活並將人們聚集在一起。我期待與董事會、林老師、宗龍以及夥伴們合作，沿著這條路走下去，就像二十年前我被舞蹈所感動一樣，感動更多的世代。」

藝術總監鄭宗龍表示：「芠芠讓我們看見一個舞團的背後是信念與細節堆疊出來的燦爛，從身為雲門舞者到創作者的這段懵懂歷程中，我極幸運能與芠芠一起經歷過無數美妙的演出。我深信，下一個階段，凱西與我和雲門團隊的未來會是一段踏實並充滿冒險的新旅程。」