四大公投案即將舉行，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌等人搭專機赴各地宣講，被質疑違反行政中立且濫用行政資源，對此，總統府今晚表示，向人民報告說明國家政策，也是總統、副總統的責任，這是公務、不是選務。執政團隊負責任向人民報告政策，與社會進行溝通，並沒有違反行政中立法。

蔡英文公投宣講。（取自蔡英文臉書）

民進黨積極動員宣傳公投「四個不同意」，國民黨立委江啟臣指控行政院長蘇貞昌等人在非上班日搭乘行政專機到宣講公投，批評民進黨動用國家資源來捍衛自己的政權。「民進黨濫用國家資源成性，花著人民納稅錢來反人民的惡跡再加一件！」搭乘專機進行公投宣講，「這就是公器黨用！」

總統府發言人張惇涵表示，執政團隊依法是公投案的反方當事人，向人民報告說明國家政策，也是總統、副總統的責任，這是公務、不是選務。

至於政府專機的運用，他說，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題了。歷任政府有相關的規定，蔡英文總統與賴清德副總統的處理標準，都會比照馬英九前總統辦理，一切按照規定。