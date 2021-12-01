台南市楠西區農友交流帝王芭樂種植技術。（楊沁涓提供／劉秀芬台南傳真）

台南市芭樂產量占全台2成，其中楠西區是主要產地，以種植珍珠芭樂為主，為分散風險，楠西區農會果樹產銷班50班班員嘗試種植帝王芭樂，目前50班種植面積已有2公頃，也有固定銷路，班員希望未來成立集團產區，爭取更大收益。

今年8月上旬西南氣流豪雨來時正值芭樂開花期，芭樂花被打掉，著果率不佳，有的農民重新剪枝，導致市場缺貨價漲，台北農產運銷公司第一市場1日珍珠芭樂拍賣中價每公斤還是76元高價，不僅盤商到果農家追貨，還有農友想載芭樂去玉井青果市場販售，未進市場就被在路邊等候的盤商攔住買走。

農友表示，雖然目前芭樂行情還是很好，但1月後量就會出來，每年3、4月是芭樂低價期。楠西區農友面對芭樂起伏的價格，除了顧好品質，也居安思危，開始種植帝王芭樂。

帝王芭樂是農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所育成品種，已技轉民間種苗業者，因帝王芭樂果型大、口感佳，價格也相對較珍珠芭樂高，雖然培管理技術難度較高，已有許多農友嘗試種植，不過也有農友種了兩三年產量不好，又砍掉種回珍珠芭樂。

50班班員因參加果樹栽培管理課程，認識了帝王芭樂推手鳳山分所副研究員謝鴻業，在謝鴻業輔導下，愈來愈多人種帝王芭樂，而且有固定通路，產量、銷售都穩定成長。

謝鴻業說，帝王芭樂栽種技術較珍珠芭樂高，因此農友若想種植，首先要買對苗，其次要精進栽種技術，並且要掌握通路。50班班長楊沁涓表示，班員都是向農試所技轉種苗場買苗，每株都有身分證，而且大家互相交流栽種技術，收成後寄拍賣市場價格都很好，宅配市場也很受歡迎。