吳汶芳剪去十年長髮，是她出道以來最大突破。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳剪去十年長髮，是她出道以來最大突破。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳將推出第三張創作專輯《生存法則》，首波主打歌〈火金姑〉是她為歌迷創作的歌曲，MV中她大膽的接受企劃團隊建議，直接在拍攝現場剪出長中短3個髮型，讓鏡頭紀錄下自己蛻變的時刻，吳汶芳說道：「過去發片的時候會聽從很多人的意見，心中有很多想法卻常常無法表達，後來才發現，我的歌迷其實喜歡的是最真實的吳汶芳，所以當今年自己開始有決定權，希望藉由新的短髮造型，能和以往的汶芳好好道別，也跟她說聲謝謝妳，辛苦了。」

〈火金姑〉是吳汶芳細數心路歷程後的感性之作，MV邀請到國際影展獎常客胡瑞財導演團隊，運用蒙太奇手法做出有態度的畫面風格，企劃團隊提議在拍攝現場剪出三個髮型，讓鏡頭紀錄這次她的轉變。吳汶芳的長髮陪伴她十年，這樣大膽的嘗試她也相當緊張，每當髮型師無情下刀發出的喀擦聲，看不到剪髮情形的吳汶芳也焦慮的不斷找大家尬聊。還好最後剪完，超適合她的俐落短髮造型大成功，也成為吳汶芳在這十年來造型上最大的突破與改變。

吳汶芳表示，她在MV拍攝前幾天，就已經在家裡大爆哭，一部分是捨不得長髮，一部分也是宣洩心中滿滿的各種情緒，如今她已經準備好用全新的面貌與大家見面。

〈火金姑〉由吳汶芳作詞，並與音樂人好友謝震廷、陳懷恩共同作曲。「站在舞台上的人看似充滿光芒，看似給人力量，可是身為表演者的我，台下那片黑暗裡的小小光點才是支撐著我的動力。」吳汶芳期許自己能以正面、溫柔的力量影響更多人，這是對於歌迷最深的答謝，也是她作為一個「被愛者」用盡全力想唱出的心情。