桃園市市民卡6周年系列活動，1日再推出市民卡喝手搖飲優惠，包含清原芋圓、萬波島嶼紅茶、迷客夏Milk Shop、老賴茶棧、茶聚都有95折或大杯折5元活動。（賴佑維攝）

桃園市市民卡6周年系列活動，1日再推出市民卡喝手搖飲優惠，包含清原芋圓、萬波島嶼紅茶、迷客夏Milk Shop、老賴茶棧、茶聚都有大杯折5元、95折不等優惠。桃園市資訊科技局長余宛如表示，市民平均走幾步路，就可享有優惠。

余宛如表示，市民卡6周年系列熱鬧進行，31日前持有市民卡者，可於桃園市消費滿100元，登錄消費發票指定資訊可參加總價值百萬元的抽獎。包含Gogoro VIVA XL電動機車1台、Gogoro Eeyo 1智慧電動單車2台，還有其他家電，獎品價值超過百萬。

余宛如表示，市民卡今年與在桃園有28家分店的「清原芋圓」合作，11月首度推出仙草凍買一送一優惠，1500份全部發放完。1日再加碼1000份。民眾活動期間，只要登錄市民卡App，就可以領取清原芋圓仙草凍買一送一兌換券，12月30日換完為止。

此外，民眾持市民卡到桃園門市，清原芋圓至2022年10月20日可享單品95折優惠，萬波島嶼紅茶至2022年9月30日，享有大杯飲品每杯每杯5元。迷客夏飲品至2022年6月30日95折。老賴茶棧2022年6月16日95折，活動僅限來店外帶。茶聚則是持市民卡至茶聚桃園門市，至2022年2月28日可享全館95折優惠。