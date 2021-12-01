中信兄弟王威晨今年接下隊長一職，他在場上也用穩定表現帶領著球隊，今年兄弟再度挺進台灣大賽，且前3戰打完就取得系列賽3比0領先，距離破除「安心亞」魔咒只差最後一步，「沒拿冠軍都很痛苦，希望今年就不要再痛苦了，希望把第4勝拿下來。」

兄弟近8年7度打進總冠軍賽，但前6次挑戰金盃都鎩羽而歸，今年在系列賽連贏3場，距離金盃只剩一步之遙。擁有多次大賽經驗的王威晨認為，不管是哪一次打總冠軍賽，心態都是相同的，只是經驗的累積，教練團又賦予隊長任務，讓他更有責任感。

身為兄弟陣中中生代球員，王威晨有責任帶領學弟向前衝，「但大家在攻擊上調整的滿好的，不需要說太多，主要是提醒一些小細節而已，大家都是發揮自己的長處。」

今年受到疫情影響，中職球季結束史上最晚，球員、教練都是靠著意志力走到這一步，王威晨說：「今年走到現在特別不容易，我想大家都是，今年是很特別的一年，像是詹誒（詹子賢）也是因為骨刺帶傷拚，就盡量幫助他，大家都很拼，希望能拿到最後1勝。」