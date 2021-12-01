台南市楠西區農會果樹產銷班50班班員岳珊娜從柬埔寨嫁來台灣已經16年。（岳珊娜提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區農會果樹產銷班50班有8成班員是女性。（岳珊娜提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西農會果樹產銷班50班很特別，成員有8成是女性，其中有兩名是新住民媽媽，有來自大陸的王芳及來自柬埔寨的岳珊娜，大家相處如一個大家庭，互相分享農業技術，讓王芳與岳珊娜務農的路上有靠山。

岳珊娜22歲時在仲介介紹下嫁來台灣，原本幫丈夫公婆種芒果、楊桃，因為要負擔家庭經濟又要撫養女兒，因此另外租地種芭樂芒果，因為參加50班班長楊沁涓的農工團，在務農技術上受到楊沁涓的協助，也是產銷班的元老會員。

王芳說，很多年前公公家請農工團包楊桃，因此認識了楊沁涓，雖然自己不是產銷班班員，但只要農會或政府有什麼優惠政策，楊沁涓都會主動告知，而且50班班員非常團結，讓她很羨慕，今年也正式加入產銷班。

楊沁涓說，為解決農業缺工問題，她於楠西先組成農工團，大家農忙時互相幫助，這群農人很有上進心，想參加一些專業農業課程，卻不得其門而入，而且政府許多優惠只有產銷班成員才能享受，因此她才於2019年申請成立產銷班。

50的成員很多是當初農工團成員，因此女性也特別多，例如田燕雪家有種芒果，林靜淑家在梅嶺種梅子，岳珊娜種了芭樂、芒果，田倩葒最近種了帝王芭樂，呂英瑛有芭樂、芒果。

楊沁涓說，王芳跟岳珊娜務農都非常辛苦，但是他們都很樂觀知足，不會唉聲嘆氣，很適應在地生活，50班的班員也都很團結，大家互相交流技術、分享資源，與王芳跟岳珊娜一起成長。