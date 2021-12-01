升級物聯網時代資安實力，智慧安防領導品牌晶睿通訊（3454）宣布獲頒首屆「金防獎」殊榮，累計近30件在地研發、製造、生產的安防攝影機，一舉通過台灣物聯網資安標準檢測，並同時取得產品合格證書，成為台廠中獲資安認證最多之品牌。

根據Video Surveillance Market:Global Forecast to 2026市場調查報告，全球安防市場今年市場規模為429億美元，但到了2026年，則可望成長至691億美元，年複合成長率達10％，其中，網路攝影機、網路錄影機更是安防市場不可或缺的要角。

為了擴大安防佈局，晶睿通訊強化資安核心戰略，積極推動安防產業轉型，以高度資訊防護網路攝影機，建立市場區隔，轉型已有所成，並在經濟部工業局推動之台灣物聯網資安認證標章中，成功拿下首屆「金防獎」的殊榮。

晶睿指出，迎接物聯網時代，晶睿跟進在2021年推出品牌銳變計畫，並以「We Get The Picture」為溝通主軸，為社會打造智能安全的一站式管理，建構全球終端使用者智能安防解決方案，近期更結合產、官、學、研四大面向優化資安架構，積極完善產業資安防護網，發展全系列安防產品藍圖，且因應智慧物聯網潮流，強化出口產品資訊安全。未來除了針對系列產品投注研發人力，亦進行嚴格實驗室安全測試、初步把關，再藉由台灣物聯網資安的雙重認證，建構安全機制，提升市場競爭力。