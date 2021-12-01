HYUNDAI Tucson是品牌銷售主力，新一代Tucson不只外型搶眼，車身結構、動力系統及主被動安全科技均全面提升，且自10月開放預接單後即迅速累積上千張訂單，高階車款GLT-B版占了四分之三以上，南陽實業預計下周三（8日）公布正式售價，於此之前舉辦媒體試駕，本報搶鮮體驗。

Tucson推出至今已發展至第四代，業者賦予「Tucson L」的新名稱，有LEAD未來科技、LUXURY奢華體驗、LARGE舒適寬敞的意涵。第一眼看去，黑化鑽石型水箱護罩特別搶眼，左右兩側LED日行燈巧妙隱藏於鑽石造型中，遠遠看去像是一對展翅的雙翼，而真正的頭燈則是在保桿兩側，並採取分離式設計，當尾燈亮起時，LED貫穿式光條與羽翼尾燈連成一氣，很有未來感。

南陽實業表示，Tucson L配置新款1.6L SmartStream引擎，具CVVD連續可變汽門持績技術、ITMS整合式熱能管理系統及FOMS磨擦力最佳化塗層，提供180ps/27kgm最大動力輸出，搭配第二代7速雙離合器自手排，採用全新變速箱電腦、CAN FD效率提升400%，兼具駕馭樂趣與運轉效率，再加上15.7km/l油耗表現，與競爭對手相比豪不遜色。

Tucson L採用第三代N-Platform全新底盤，兼具平整化底盤及低重心車體結構，可帶來優化空氣力學與減低車身側傾的優點，前麥花臣懸吊系統搭配井字型強化車架，提供高級行駛路感與車輛穩定性，後懸吊採取多連桿設計並調整結構，可減少衝擊與噪音，同時在4.6m這樣的車身長度中，可爭取到2755mm軸距表現，擁有同級車中最大的空間。

駕駛座艙兼具時尚與科技感，左右橫貫飾條予人開闊感受，中控台所有控鍵整合於平面之上，並採取觸控模式，12.5吋的開放式數位儀表具防炫功能，逆光時仍有不錯的可視度，排檔系統已改成線傳控制，因此檔位選擇變成按鍵式設計，另外，為了滿足車主的駕馭樂趣，方向盤亦提供換檔撥片，可隨時升降檔位。

同樣超前的還有全新New-Level 2 ADAS主被動安全科技面，以品牌Hyundai SmartSense主動科技基礎，多項領先部署，例如LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、ROA後座乘員未下車警示和SEW安全下車輔助皆為標配，以超前的安全配備給家人滿分的安心信賴。

這次試駕路線往返於宜蘭、花蓮之間，超過200km的路途有寬直的大道也有彎蜒的山路，受惠於高剛性的車身結構，予人紮實的行路感受，低轉速、高扭力的引擎特性提供輕盈的起步與再加速的力道，再加上安全下車警示、全速域車道維持、對向來車路口煞停及後方交通防撞輔助等安全科技，讓Tucson L成為最適合家庭使用的運動休旅車。

HYUNDAI Tucson L目前提供兩個等級，分別為GLT-A預售價99.9萬元、GLT-B預售價108.9萬元。

車尾貫穿式光條及羽翼尾燈。拍攝地點為近期熱播戲劇《茶金》的場景「宜蘭二結殼倉」。（陳大任攝）

車側採用誇張的鈑件摺線設計。（陳大任攝）

儀表控台顯得寬闊大器。（陳大任攝）

中控台採全平面化設計。（陳大任攝）

全新New-Level 2 ADAS主被動安全科技。（陳大任攝）

獨特的DIFFUSE出風功能，大幅提升冷房舒適度。（陳大攝）

排檔改採按鍵試設計。（陳大任攝）

中控台下方儲物空間附加Qi無線充電座。（陳大任攝）

多功能方向盤造型新穎。（陳大任攝）

大燈撥桿採鑽石壓花造型。（陳大任攝）

定速、車距及車道維持等功能按鍵。（陳大任攝）

駕駛座提供多向電動調整及腰靠功能。（陳大任攝）

後座出風口下方附兩組充電插孔。（陳大任攝）

行李廂空間平整化設計。（陳大任攝）

電動尾門附把手。（陳大任攝）

D柱採取大面積銀色飾條。（陳大任攝）

車尾品牌logo採取平面化設計。（陳大任攝）