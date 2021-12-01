烏克蘭外交部長庫列巴今天會晤北大西洋公約組織（NATO）成員國外長時，籲請北約以三管齊下的「嚇阻方案」阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

俄羅斯外交部發言人說，烏克蘭已調動半數軍隊或12萬5000士兵進入烏克蘭東部衝突地區，因應親俄分離主義分子。

法新社報導，北約一直在討論如何因應莫斯科在烏克蘭邊境附近的軍事集結，西方國家擔心俄羅斯總統蒲亭可能計劃入侵烏克蘭。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲採取三管齊下方法，包括明確與莫斯科溝通、準備好制裁方案及擴大軍事支持基輔。

他參加在里加舉行的北約外長會議時說：「我們有信心，如果我們一起努力，如果我們以協調的方式行動，我們將能夠嚇阻俄羅斯總統蒲亭，使他打消採取最糟情況的念頭，也就是軍事行動。」

蒲亭11月30日表示，西方國家和烏克蘭的軍事演習及其他行動威脅俄羅斯安全，他也警告不要越過克里姆林宮的「紅線」。

另外，俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，如果波蘭關閉和白俄羅斯邊境，他準備停止讓俄羅斯能源輸送到歐洲。

白俄羅斯因在西部邊境紮營的移民而與歐盟鬧僵，歐盟指控白俄羅斯讓中東數千移民飛抵白俄，策動移民透過波蘭、立陶宛和拉脫維亞進入歐盟，不過，白俄羅斯否認這樣的指控。