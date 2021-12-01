台南市六甲區公所2樓去年8月起設置「松鶴藝文走廊」，開展以來吸引洽公民眾參觀，還有愛好藝文人士詢問參展事宜，公所特邀在地素人藝術家林慧玲母女3人推出「拾歲」聯展，20多幅畫中也包括了六甲落羽松美景，即日起展出至明年2月底。

林慧玲原為奇美醫院永康總院兒科護理師，因家庭因素轉任奇美醫院柳營分院行政人員，10年前因緣際會拜師黃美娥學習油畫，當時就讀六甲國中小的女兒陳羿彣、陳羿彤也一起學畫。十年一瞬，陳羿彣現已是中央太空科學系大四生，陳羿彤現為實踐大學服裝設計系大一生。

林慧玲母女3人愛好旅行，作品多表現行旅所見的山水風物，六甲落羽松、福壽山小木屋、阿里山日出、澳洲十二門徒石等均為其素材，作品也曾在台南生活美學館、台南市立醫院、柳營奇美醫院、台電營運處等地展出，頗受好評。

六甲區長陳啓榮表示，為讓閒置空間再活化運用，公所將洽公環境創造為適合書法、攝影、油畫、藝文創作等多元性的展示區，希望讓藝術走進生活，在後疫情時代，讓洽公民眾從藝術的正能量獲得療癒。